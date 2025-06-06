Евросоюз ведет переговоры с Украиной над новым соглашением, которое будет предусматривать новые условия для импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Об этом в интервью Reuters заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен.

ЕС и Украина вернулись к довоенному режиму торговых квот. На этом фоне они ведут переговоры о новых правилах торговли.

По словам Хансена, новое соглашение установит импортные квоты на сельскохозяйственную продукцию из Украины на уровне «между» текущими правилами и временными исключениями, предоставленными после вторжения России в 2022 году, которые прозвали «торговым безвизом».

В частности, еврокомиссар уточнил, что новые квоты на сахар будут «значительно выше», чем квоты, установленные в довоенных соглашениях.

«Я думаю, что мы сможем принять определенное количество этих продуктов», — добавил он.