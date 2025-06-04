Американский лидер Дональд Трамп призвал полностью отказаться от потолка госдолга государства, чтобы «предотвратить экономическую катастрофу».

«Лимит долга должен быть полностью отменен, чтобы предотвратить экономическую катастрофу», — написал он в социальной сети Truth Social. «Он слишком разрушителен, чтобы отдавать его в руки политиков, которые могут захотеть им воспользоваться, несмотря на ужасные последствия, которые он может иметь для нашей страны и, косвенно, даже для всего мира», — отметил президент.