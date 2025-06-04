Компания LVMH осуществила сенсационный шаг, назначив Джонатана Андерсона креативным директором Dior по женской, мужской одежде и кутюр. Это первое с момента основания бренда объединение всех направлений под руководством одного дизайнера, отмечает The New York Times.

Бернар Арно, глава LVMH, охарактеризовал Андерсона как одного из самых талантливых представителей своего поколения.

Перед Андерсоном стоит новая задача — вернуть Dior лидерство, так как бренд стал одной из основных статей дохода LVMH, но в 2024 году показал слабые финансовые результаты.