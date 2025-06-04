Россия продолжает «плодоовощную войну» против Азербайджана. Россельхознадзор «обращает внимание на увеличение поставок плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию, сопровождаемой недостаточными мерами безопасности».

Здесь обеспокоены «участившимися случаями нарушений карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС при поставках подкарантинных товаров на территорию России из Республики и выявлением неоднократных случаев указания в фитосанитарных документах недостоверной информации». По данным Россельхознадзора, только за май 2025 года выявлен 21 случай обнаружения карантинных для стран — членов ЕАЭС объектов. Из чего делается вывод о «недостаточной эффективности азербайджанской системы по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой в Россию продукции».

Пока Россельхознадзор «обратился с просьбой в Агентство пищевой безопасности Азербайджана провести официальное расследование по указанным фактам и принять меры, гарантирующие соблюдение международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из Республики в Россию».

Теоретически — «рабочая ситуация». Но на практике Россельхознадзор послушно «обнаруживает» что-то недозволенное в продукции тех стран, чьей политикой недовольны в Москве. Так уже было с балтийскими рогаликами, молдавским и грузинским вином, даже минеральной водой. Сегодня настала очередь азербайджанских помидоров — как раз в то время, когда российские СМИ и ТГ-помойки ведут против нашей страны то, что им самим кажется «информационной войной», и в ответ на закрытие «Русского дома» в Баку требуют закрыть в Москве рынок «Садовод».

На таком фоне в объективность Россельхознадзора, прямо скажем, верится не очень. Просто Москва опять ведёт свою политику «базарными методами». А значит, нам надо искать новые рынки сбыта плодоовощной продукции, где уже не будет такого рода «политических сюрпризов».