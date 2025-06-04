В Баку продолжается «Азербайджанский Нюрнбергский трибунал». И в эти дни в центре внимания — подробности армянских ракетных ударов по жилым кварталам азербайджанских городов во время 44-дневной Отечественной войны.

Причём разбор идёт по всем процессуальным нормам — с показаниями свидетелей, обвиняемых, оглашением данных экспертизы и т. д. В результате ракетных ударов только по Гяндже погибло 32 человека. Более 20 жизней унёс удар по городу Барда. Армянские агрессоры обстреливали Мингячевир, и если бы не высокий профессионализм азербайджанской ПВО, разрушение плотины ГЭС привело бы к катастрофе чудовищных масштабов. С первого дня войны под обстрелом находился Тертер — «азербайджанский Сталинград».

И показания потерпевших в ходе «Азербайджанского Нюрнберга» ещё раз подтвердили старую истину: в реальности пострадавших от таких варварских ударов по жилым кварталам куда больше, чем показывает статистика. Проходящая по делу в качестве потерпевшей жительница Гянджи Пярвин Гасымова, чей дом был разрушен армянской ракетой в ночь на 4 октября 2020 года, рассказывает, что в момент удара в доме находились её 3-летняя и 4-месячная дочери, и старшая дочь всё ещё переживает психологическое потрясение: «Когда в небе летит самолёт, ей кажется, что на дом упадёт ракета. Когда запускают петарды, она боится, дрожит».

Накануне в ходе судебного процесса уже были названы имена некоторых военнослужащих вооружённых сил Армении, которые обстреливали Гянджу ракетами. Напомним: как уже рассказывал Minval, под руководством командира 71-й базы хранения военной техники (войсковая часть номер 51556) вооружённых сил Армении, дислоцированной в Степанаванском районе этой страны, полковника Арташена Рафики Хаджатяна, заместителя командира подполковника Ары Артуши Саргсяна, командира дивизиона оперативно-тактического ракетного комплекса «Эльбрус» подполковника Вазгена Давиди Варданяна, командира дивизиона оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» подполковника Тиграна Норайри Варданяна и других, на территорию Варденисского (историческое название — Басаркечарский) района Гегаркуникской области Армении был доставлен оперативно-тактический ракетный комплекс «Эльбрус». 11 октября около 2 часов ночи именно эта пусковая установка нанесла удар по гражданским кварталам города Гянджа. В результате были убиты 10 мирных жителей, около 50 человек получили ранения различной степени тяжести. И это лишь один эпизод развязанного Арменией террора против гражданского населения.

Пока трудно сказать, какими будут процессуальные последствия раскрытия имён армянских офицеров, запускавших ракеты по Гяндже. Современная юстиция предусматривает множество вариантов — от международных розыскных ордеров до заочных обвинительных приговоров. Наконец, свои прецеденты создают спецслужбы Израиля, а теперь уже и Украины — на днях, напомним, на территории РФ был «ликвидирован» один из соучастников воздушных ударов по Мариуполю.

Однако куда важнее другое. Намеренные обстрелы гражданских кварталов не имеют военного смысла и, несомненно, являются военным преступлением. Но в условиях конкретики Южного Кавказа есть разница. Тертер и Барду обстреливали с оккупированных Арменией территорий Азербайджана. А вот по Гяндже уже били с территории Армении — причём с использованием достаточно «серьёзного» оружия. И раскрытые в суде имена армянских офицеров — это явно не вся «командная цепочка». Решение о задействовании тяжёлых ракет и пусковых установок уровня «Эльбрус» явно принималось на самом верху.

И вот это уже позволяет ставить вопрос и о политической ответственности Армении как страны, и о правовой ответственности её руководства. Просто потому, что намеренные ракетные удары по жилым кварталам — не то преступление, которое можно оставить безнаказанным.