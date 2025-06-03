К 2030 году будет произведено более 6 гигаватт зеленой энергии, из которых 4 гигаватта пойдет на экспорт. С данным заявлением выступил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, которые приводит «Азертадж», поставки зеленой энергии будут поэтапно осуществляться через коридор Каспий-Черное море-Европа.

«В последние годы мы инвестируем в зеленую энергию. В настоящее время мы запустили 4 интерконнектора. Эти проекты распространятся на Европу, соединив различные части Центральной Азии, Каспийского и Черноморского регионов. После 2035 года мы приступим к производству водорода», — отметил он.