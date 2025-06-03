Официально открыт и начинает полноценное функционирование сухой порт Тбилиси — первый в регионе современный железнодорожный контейнерный и грузовой терминал.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе церемонии открытия сухого порта Тбилиси.

По словам Кобахидзе, это важнейший стратегический объект, который сыграет ключевую роль в укреплении торговых потоков на Кавказе и в регионе Центральной Азии.

«Сухой порт Тбилиси строится на территории площадью 28,5 гектара в три этапа. Уже завершена первая фаза, в которую было инвестировано 21 миллион долларов. После завершения первой фазы терминал сможет обрабатывать до 100 000 контейнеров в год. После завершения всех этапов его мощность вырастет до 200 000 контейнеров. Это важнейший стратегический объект, который дополнил нашу страну, и вместе с нашими морскими портами — Поти, Батуми и в будущем Анаклия — он сыграет ключевую роль в укреплении торговых потоков Кавказа и Центральной Азии», — отметил премьер.

Как подчеркнул Ираклий Кобахидзе, сухой порт будет обслуживать не только грузинские порты, но и выполнять функции контейнерного хаба и депо для международных морских линий.

«Это значительно улучшит операции по обработке и перемещению контейнеров, особенно грузов, перевозимых из Китая и Дальнего Востока по «Среднему коридору». Стратегическое расположение сухого порта — прямой доступ к международным автомагистралям, связь с национальной железнодорожной сетью, близость к границам с Арменией и Азербайджаном, а также к Тбилисскому международному аэропорту — делает его одним из самых эффективных логистических центров в регионе.