Инфляция в Турции в мае составила 1,53% по сравнению с предыдущим месяцем, но в годовом исчислении темпы роста цен продолжают снижаться.

Как указывается в отчете государственного статистического ведомства республики TÜİK, годовые темпы инфляции составляют на конец мая 35,41% по сравнению с апрельским показателем в 37,86%.

Наиболее всего в мае подорожали алкогольная и табачная продукция — 6,97%, одежда и обувь — 2,99%, транспорт — 2,66%. В годовом же исчислении рекордсменом по росту цен является сфера образования — 71,67%, жилье — 67,43%, здравоохранение — 40,12%. Продовольствие, алкоголь и табак, гостиницы и транспорт за год подорожали в коридоре 26-36%.

В то же время, по данным группы независимых экономистов, которая ежемесячно публикует альтернативную статистику, майская инфляция составила 3,66%, а годовая — 71,23%.