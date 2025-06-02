Президент США Дональд Трамп сохраняет готовность к встрече с лидерами России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

При этом отмечается, что Трамп предпочитает, чтобы РФ и Украина вели двусторонние переговоры.

«Президент отметил ранее, что открыт для этого, если до этого дойдет, — заявила представитель американского лидера Кэролайн Ливитт, отвечая на вопрос о том, готов ли Трамп к трехсторонним переговорам с Путиным и Зеленским в Турции. — Но он хочет, чтобы оба эти лидера, обе эти стороны сели вместе за стол [переговоров]». «И мы сегодня видели, как они это сделали по призыву президента Трампа», — отметила Ливитт.

Она не стала оценивать нынешний раунд прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, уточнив, что позднее это сделает сам Трамп. «Что касается того, какие ощущения есть у президента по поводу этих переговоров, по поводу того, что имело там место, то я предоставлю ему самому говорить на сей счет», — добавила представитель Белого дома.