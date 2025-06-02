Азербайджанский медицинский университет потратит сумму, сопоставимую со стоимостью двух квартир в престижном месте, на ремонт санузлов и крыши спорткомплекса.

Азербайджанский медицинский университет (АТУ) объявил тендер на капитальный ремонт санитарных узлов и крыши Учебно-спортивного комплекса, запланированный в рамках потребностей 2025 года. Согласно официальной информации, опубликованной на портале государственных закупок, предполагаемая стоимость работ составляет 486 160 манатов.

Сумма, запланированная на ремонт, сопоставима с рыночной стоимостью двух квартир в Баку. В рамках работ предусмотрена установка сантехнического оборудования, включая душевые поддоны, умывальники, унитазы, трапы, а также ремонт потолков, монтаж освещения, модернизация электрических сетей, установка крыши.

Срок подачи предложений – до 18:00, 27 июня 2025 года. В этот же день состоится вскрытие тендерных предложений.