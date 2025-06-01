Политолог Георгий Бовт заявил, что атака украинских дронов 1 июня резко изменила картину войны и выявила уязвимость глубокоэшелонированной обороны России.

«Удары, подобные тому, который нанесла Украина 1 июня, существенно меняют картину войны. Когда на фронте вроде одна сторона наступает, берет один населенный пункт за другим, а на переговорах требуют от врага отдать еще не контролируемую часть четырех областей, а в это время в глубоком тылу противник наносит удар по компонентам ядерной триады, показывающий полный провал как системы ПВО, так и контр-диверсионной работы», — отметил Бовт.

Он подчеркнул, что системы ПВО и ПРО, разработанные в годы холодной войны, не справляются с массированными атаками дешевых беспилотников:

«Вся созданная в годы холодной войны система ПВО и ПРО вообще не предназначена для борьбы с массированными ударами дронов, каждый по цене 300–500 долларов. Таким макаром и Киев сможет воевать ещё хоть 21 год».