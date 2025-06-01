Служба безопасности Украины начала спецоперацию «Паутина» с целью уничтожения российской бомбардировочной авиации.

По данным издания NV со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, уже поражено более 40 российских самолетов, включая стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3 и самолеты А-50. Общий ущерб оценивается более чем в $2 млрд.

На видео — горящий аэродром «Белая» в Иркутской области, а также комментарий по удару от главы СБУ Василия Малюка.



Отметим, что атаку дронов на военную часть в Иркутской области подтвердил губернатор региона Игорь Кобзев. Это первая атака дронов в Сибири, добавил он.

По данным телеграм-каналов, FPV-дроны, атаковавшие военные базы в Иркутской и Мурманской областях, были запущены из грузовиков, остановившихся на трассе неподалеку.

Впервые с начала полномасштабной войны беспилотники были замечены в Усольском районе Иркутской области. Согласно предварительной информации, под удары также попала территория поселков Средний и Новомальтинск.

В Усольском районе находится военный аэродром «Белая», на котором базируются бомбардировщики Ту-22М3.

Также об атаке дронов сообщают жители Мурманской области, где, по предварительным данным, был атакован аэродром «Оленья» (на нем также базируются Ту-22М3).

На аэродроме Оленья в Мурманской области, где базируется стратегическая авиация РФ, зафиксировано горение четырёх самолетов. По данным, дроны запускались прямо из кузова фуры на заправке. Водитель задержан.

Также сообщается об атаке на аэродром Дягилево в районе Рязани.



Украинская операция признается СМИ беспрецедентно эффективной с экономической точки зрения.

«Один FPV-дрон, используемый Украиной, может стоить всего от $300 до $600. Для сравнения, модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС оценивается в более чем $100 млн».

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