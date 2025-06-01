Спецоперацию «Паутина» по атаке на российские аэродромы Служба безопасности Украины готовила более полутора лет. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

По предварительным данным, в результате операции были поражены более 40 самолётов стратегической авиации России.

Согласно информации BBC, операцию лично контролировал президент Владимир Зеленский, а её реализацией руководил глава СБУ Василий Малюк. Отмечается, что операция была крайне сложной с точки зрения логистики.

Сначала в Россию тайно переправили FPV-дроны, затем — мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крышами этих домиков, установленных на грузовиках. В нужный момент крыши дистанционно открылись, и дроны вылетели к целям.

Источники утверждают, что все участники операции, действовавшие на территории России, «уже давно находятся в Украине».