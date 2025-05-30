Ситуация вокруг Украины, судя по многим признакам, приближается к критической точке. Причём в обеих измерениях сразу. Россия предложила Украине провести новый раунд переговоров в Стамбуле уже 2 июня. В Киеве, однако, дают понять: на переговоры ради переговоров Украина не согласна и рассчитывает получить ко 2 июня от России проект «меморандума» о прекращении огня.

Как уже рассказывал Minval, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил: «Мы не против встреч с россиянами, но ожидаем их “меморандума”, чтобы встреча не была пустой и реально приблизила завершение войны. У Москвы есть ещё не менее четырёх дней до вылета, чтобы передать свой документ».

А одновременно президент США Дональд Трамп, о чём также сообщал Minval, по сути предъявил России ультиматум. По словам нынешнего главы Белого дома, «в течение двух недель станет ясно, водит ли нас Путин за нос. Если это так — мы отреагируем иначе». Трамп подтвердил, что он не идёт на ужесточение санкций против России, чтобы не подорвать перспективы урегулирования, но тут же предостерёг Москву: «Путин играет с огнём». И опять напомнил, что он «очень разочарован недавними событиями» — то есть российскими бомбардировками украинских городов.

Более того, ещё несколько дней назад стало известно, что США и их европейские союзники наконец разрешили Украине использовать против России дальнобойное оружие.

Честно говоря, сказать, что это решение сильно запоздало — ничего не сказать. По логике и по совести, такое право должно было быть у Украины наутро после передачи оружия с «дальнобойным» потенциалом. Тем более что Россия наносила удары по Украине, используя свои базы в глубинных районах, в том числе и из российской части Каспийского моря, уже на самых ранних стадиях своей агрессии против Украины. Более того, сегодня весьма эффективные удары по целям в глубине территории России наносят украинские дроны.

Но здесь куда важнее политическая воля. А ещё — пересечение необъявленных «красных линий». Что уже вызвало весьма нервозную реакцию Кремля.

Тем более плохая новость для Москвы — изменение настроений в Вашингтоне. Дональд Трамп на момент своего вступления во второй президентский срок, судя по его собственным заявлениям и многим косвенным признакам, был убеждён, что ситуация в Украине зашла в тупик, военная победа не светит, и нужно как можно быстрее начинать переговоры и останавливать боевые действия. Но сегодня, когда на фоне переговоров российские ракеты бьют по жилым кварталам украинских городов, а на самих переговорах Москва выдвигает заведомо неприемлемые требования, прежде всего в территориальном вопросе, требуя себе четыре области Украины плюс буферную зону, здесь тоже заговорили о возможной смене позиции.

Проще говоря, в диалоге с Западом в широком смысле слова для Кремля неожиданно возникает эффект «пытки утоплением». Или весьма популярных в российских правоохранительных органах в девяностые годы пыток при помощи противогаза, которые на жаргоне именовались «слоником». Где в какой-то момент человеку всё же дают возможность сделать вдох, а затем всё начинается сначала. Инициированные Трампом переговоры, строго говоря, не сопровождались ни остановкой военной помощи Украине, ни ослаблением санкций. Но они создали у Москвы иллюзии, что США и их союзники могут окончательно «сдать» Украину так же, как Южный Вьетнам или Афганистан.

Но теперь развитие событий даёт предостаточно поводов для разочарования. Сначала — «вынужденные» переговоры в Стамбуле. А теперь — недвусмысленные требования уже из США вести переговоры о мире всерьёз. Где уже надежды продавать свой вариант в стиле «четыре области плюс буферная зона» тают, как утренний туман. Более того, вряд ли подобные требования Москве удастся выдать за «стремление к миру». Тем более что договариваться придётся не столько с США, сколько с Украиной. И во время первых переговоров в Стамбуле, и сейчас Кремль не демонстрировал ни малейшего желания договориться, предпочитая делать ставку на военную силу.

Но теперь, когда Украина получила право бить по целям в России западным дальнобойным оружием, ситуация на фронте тоже может измениться — и, скорее всего, изменится! — не в пользу России. Не говоря о том, что за этим объявленным решением могут последовать и другие. Не сказать, чтобы это был очень хороший вариант для Украины, которой предстоит продолжать войну. Но для России ситуация уж точно складывается не лучшим образом.