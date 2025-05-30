В стремительно меняющемся мировом геополитическом ландшафте роль и место средних держав существенно возрастает. На смену набившим оскомину теориям относительно доминирования одной или нескольких центров силы приходит осознание того, что и гораздо малые по площади и экономическому потенциалу страны сами в своих географиях могут определять ход политических процессов, не будучи зависимыми от желания «сильных мира сего». Это со всей очевидностью продемонстрировал состоявшийся 28 мая 2025 года в городе Лачин трехсторонний саммит с участием президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Мероприятие прошло в день празднования 107-й годовщины основания Азербайджанской Демократической Республики, что особо подчеркнуло символическое значение встречи. Ведь именно здесь более века назад начала формироваться та геополитическая идентичность, которая сегодня определяет характер отношений трех стран. В те далекие времена Турция оказалась рядом с Азербайджаном в его борьбе за независимое будущее, за некоторое время до этих событий азербайджанский миллионер и меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев за свой счёт выслал в Пакистан более 300 тысяч ампул прививки от чумы. И фактически спас пакистанский народ от катастрофы. В 1947 году, после обретения Пакистаном независимости, этот факт был включён в учебные пособия страны.

Несмотря на то, что ход истории прервался из-за утраты Азербайджаном своей независимости, сегодня, спустя столетие, все три страны снова вместе и снова их объединил Азербайджан. Но теперь все три страны выступают на мировой политической авансцене в новом качестве.

Азербайджан, Турция и Пакистан, каждый в своих регионах вышли победителями из многолетних конфликтов с Арменией, курдскими террористами и индийскими реваншистски настроенными силами, которые недовольны разделением бывшего штата Джамму и Кашмир на подконтрольные Пакистану и Индии зоны. И в настоящее время заняты укреплением стабильности в своих регионах, где их роль и значение серьезно укрепились.

Во время саммита лидеры Пакистана и Азербайджана поздравили президента Турции с самороспуском Курдской рабочей партии (РПК), что положило конец более чем 40-летней истории борьбы Турции с курдским экстремизмом. И хоть отмечается, что для окончательного искоренения этого явления необходимо продолжать борьбу на локальном уровне, все же политический «хребет» курдского терроризма сломлен.

В то же время президенты Азербайджана и Турции вновь выразили поддержку премьер-министру Пакистана в его действиях в недавнем конфликте с Индией, пожелав братскому пакистанскому народу поскорее преодолеть напряженности с Индией и выйти на устойчивые договоренности, гарантирующие мир и спокойствие в регионе, с опорой на резолюции Генассамблеи ООН и другие международные нормативно-правовые документы относительно индо-пакистанского конфликта.

В ходе выступления Ильхама Алиева была озвучена инициатива касательно проведения регулярных встреч в указанном формате на высшем уровне. Эта инициатива была единодушно поддержана. Таким образом, политическая ось Баку-Анкара-Исламабад становится реальностью и важным фактором в системе региональных и международных отношений.

По словам президента Азербайджана, стратегическое положение и динамичный экономический потенциал трех стран предоставляют широкие возможности для получения взаимной выгоды.

«Верим, что сотрудничество в политической, экономической, энергетической сферах, в области взаимных инвестиций, транспорта, обороны, сельского хозяйства, информационных технологий и других направлениях будет развиваться еще более высокими темпами благодаря совместным проектам и программам», — заключил глава азербайджанского государства.

В то же самое время в обозримой перспективе сотрудничество в сфере безопасности останется центральным элементом повестки трехстороннего формата. Совместные военные учения между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном стали важной составляющей их стратегического партнерства, направленного на укрепление оборонных возможностей и региональной стабильности.

В сентябре 2021 года в Баку прошли первые трехсторонние учения спецназа «Три брата – 2021», в которых приняли участие подразделения специальных операций всех трех стран. Целью учений было повышение боевой совместимости и обмен опытом в проведении совместных операций.

В июле 2024 года лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана договорились о регулярном проведении этих учений, подчеркнув их значимость для укрепления военного сотрудничества.

Ожидается, что в ближайшее время будут проведены новые совместные учения с участием Азербайджана, Турции и Пакистана, направленные на дальнейшее укрепление взаимодействия в сфере обороны. Кроме того, обсуждаются возможности расширения сотрудничества в области оборонной промышленности и совместного производства вооружений.

Таким образом, регулярные совместные учения служат важным инструментом для повышения боеспособности и координации действий вооруженных сил Азербайджана, Турции и Пакистана, а также укрепления их стратегического партнерства.

Большое символическое значение имела совместная прогулка лидеров трех стран по освобожденному и отстраиваемому заново Лачину. Она показала, что трехстороннее сотрудничество Баку, Анкары и Исламабада имеет и практическое значение, направленное на реализацию их долгосрочных политических интересов. Традиции дружбы и братства, заложенные столетие назад, успешно продолжаются.