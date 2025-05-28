В Париже по случаю 28 Мая — Дня независимости и Дня Вооружённых сил Азербайджана, посольством Азербайджана во Франции и Постоянным представительством при ЮНЕСКО был организован официальный приём.

В мероприятии участвовали высокопоставленные представители государственных и правительственных структур, депутаты парламента, представители общественно-политических кругов и дипломатического корпуса, руководители компаний, а также проживающие во Франции соотечественники, уточняет «Репорт».

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева проинформировала гостей мероприятия о создании Азербайджанской Демократической Республики и проведенных ею реформах. По ее словам, АДР предоставила политические и гражданские права всем своим гражданам вне зависимости от национальности, сословия и пола, впервые на Востоке предоставила женщинам избирательное право и закрепила равноправие между мужчинами и женщинами.

Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев в своём выступлении поведал о шагах, предпринимаемых Азербайджаном по защите мирового культурного наследия. Он указал на то, что в стране успешно продолжается процесс построения демократического, правового и светского государства, а также развитие гражданского общества.

Военный атташе посольства Азербайджана во Франции, подполковник Джавид Абдуллаев рассказал об истории создания и развития Вооружённых сил Азербайджана, их почётной миссии по обеспечению независимости, территориальной целостности и национальной безопасности страны, а также о достигнутых успехах. Он добавил, что первые национальные вооружённые силы в Азербайджане были сформированы ещё в начале прошлого века.

Военный атташе отметил, что на данный момент Азербайджан располагает одной из самых мощных армий в регионе. Он добавил, что победа в Отечественной войне, восстановление территориальной целостности страны и международного права являются наглядным подтверждением этой силы.