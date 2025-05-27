Разработка США новой системы противоракетной обороны «Золотой купол» подорвет основы стратегической стабильности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Концептуальные основы упомянутого проекта свидетельствуют о полном и окончательном отказе Вашингтона от признания неразрывной связи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонными вооружениями, которая является одной из опор поддержки стратегической стабильности», — отметила она.

По ее словам, «в рамках выстраивания Золотого купола планируется придать дополнительный импульс дальнейшему развитию средств достартового поражения ракетных вооружений и инфраструктуры, обеспечивающей их применение».

«Это уже является материальным выражением крайне опасной доктринальной установки США на задачи так называемых превентивных, а по сути первых ударов, которые обезоруживают», — отметила она.

Захарова сказала, что «это авантюрный подход, он является прямым подрывом основ стратегической стабильности».

«Ситуация дополнительно усугубляется тем, что Золотой купол прямо предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая развертывание на орбите систем перехвата», — отметила она.

По ее словам, «такие действия направлены на обеспечение возможности применения силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса, что превращает его в среду размещения оружия и арену вооруженного противостояния».