Валютные резервы Азербайджана превышают внешний государственный долг в 14 раз.

Об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта «О выполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год», передает АПА.

«Стабильность национальной валюты сохранена. В результате ускорения диверсификации экономики в прошлом году наблюдался рост в ненефтяном секторе. В начале текущего года валютные резервы страны превысили внешний государственный долг в 14 раз. Если обратить внимание на наши макроэкономические показатели, то можно отметить как стабильность, так и рост резервов, а также параллельно с закупками для укрепления обороноспособности страны, восстановления Карабаха и Восточного Зангезура сохранялась фискальная дисциплина».