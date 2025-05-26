В Баку стартовала международная научная конференция на тему «Исламофобия в центре внимания: разоблачение предрассудков и разрушение стигм».

Мероприятие организовано Бакинским международным центром мультикультурализма и Центром анализа международных отношений и приурочено к третьей годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

Целью конференции является создание академической платформы для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским большинством на международном и национальном уровнях. В конференции принимают участие ученые, эксперты международных организаций, религиозные деятели, представители неправительственных организаций из около 40 стран.

На конференции, в которой примут участие более ста иностранных гостей, будут обсуждаться темы «Глобальные тенденции исламофобии: вызовы и ответы», «Антимусульманская ненависть в политике: правовые рамки и стратегии пропаганды», «Исламофобия в различных контекстах: региональные перспективы», «Исламофобия в СМИ и цифровых платформах: как системы искусственного интеллекта могут распространять и усиливать исламофобские предубеждения», «Женщины, идентичность и стереотипы: навигация на пересечении религиозных и культурных предрассудков», «Институционализация законодательства против мусульман в Европе: антимусульманская риторика на фоне радикализации исламофобской пропаганды», «Сохранение исламского культурного наследия в меняющемся мире», «Призыв молодежи к инклюзивности: борьба с предрассудками и непониманием».

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам конференции.