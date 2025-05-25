В результате удара российской армии по Украине погибли 8 человек, сообщает УНИАН.

7:41 В трех районах Киева в ночь на воскресенье произошли падения обломков БПЛА и прилеты. В Киевской городской военной администрации сообщили о 11 пострадавших.

Были зафиксированы повреждения бизнес-центра и общежития, разрушен частный дом.

В целом по Киевской области известно о трех погибших.

Под обстрел также попали Хмельницкая, Николаевская, Харьковская, Черниговская области и ряд других регионов. По предварительным данным, в общей сложности погибли не менее 7 человек, много раненых.

