G7 готова ужесточить санкции в отношении РФ, сенаторы США подготовили законопроект по усилению санкций, ЕС принял 17-й пакет ограничений и готовит 18-й. Кроме того, Марко Рубио регулярно указывает на возможности введения новых санкций против России. Но пока, похоже, Дональд Трамп против.

Прекратит ли Трамп заигрывание с Путиным и ужесточит санкции? Что будет с переговорами, или война продолжится?

На эти вопросы в беседе с Minval.az ответили эксперты.

Так, израильский журналист, эксперт по международным отношениям Леонид Пастернак назвал стратегию американского президента провальной.

«Я полагаю, что внешнеполитическая стратегия Дональда Трампа в целом оказалась провальной. Причём новая американская администрация ведёт себя крайне непоследовательно не только с Путиным», — сказал он.

При этом эксперт обратил внимание на один момент: «Посмотрите, что происходит в отношениях с Израилем — главным союзником США в международных делах. Война с ХАМАС продолжается, заложники до сих пор находятся в туннелях террористов, а Трамп “сражается” с преступниками на полях своего аккаунта Truth Social, распространяя какие-то нелепые страшилки, над которыми смеётся весь мир».

«Диалог с Россией, как мне кажется, абсолютно об этом же. Белый дом всячески показывает, что процесс идёт, переговоры продолжаются, вскоре Кремль даже якобы согласится на перемирие с Украиной, подпишет договор о прекращении огня по американской формуле — и все будут счастливы. Однако эти представления далеки от реальности. Они как будто бы существуют исключительно в голове Трампа. Президент США выглядит наивным мальчиком, которого профессионально водят за нос. Неслучайно в начале мая рейтинг доверия международного сообщества к Вашингтону упал до исторических минимумов, сравнявшись с российским. Не находите это политической иронией?», — задаётся риторическим вопросом политолог.

Несомненно, по словам собеседника, Трамп и его команда могут усилить санкционное давление на Москву, но я сильно сомневаюсь, что ограничения всерьёз ударят по финансово-экономическому положению России или ослабят военно-промышленный комплекс страны.

«Нынешнему хозяину Белого дома плевать на российско-украинский конфликт. Он сосредоточен на угрозах со стороны Китая — ключевого соперника США в международной политике», — добавил он.

Говоря о перспективах переговорного процесса на фоне санкционных угроз и отказа Путина от встречи, Пастернак указал на то, что нельзя исключать, что переговоры затянутся надолго:

«Рискну предположить, что мы будем наблюдать за игрой “тяни-толкай” ещё несколько месяцев. Однако вряд ли такая дипломатия приведёт к какому-либо внешнеполитическому успеху».

«Переговоры используются обеими сторонами для получения стратегических бенефитов, поэтому тенденции предсказать сложно. Полагаю, что сейчас важнее наблюдать за позицией Евросоюза и Великобритании. Возможно, именно Европа будет играть роль ключевого медиатора между Украиной и Россией. США всё больше демонстрируют отстранённость от боевых действий, перекладывая ответственность за мирное урегулирование на ЕС, НАТО, Великобританию, Швейцарию и других игроков», — заключил Пастернак.

Российско-израильский политолог Константин Пахалюк считает, что на данном этапе идёт торг и давление.

«Все видят и понимают это. Вопрос в том, что сверхзадача США — усадить Россию за стол переговоров. Путин, к сожалению, сейчас находится в выигрышной позиции: армия наступает, хоть и не так сильно, но наступает, экономика, вроде бы, не собирается рушиться», — сказал он «Минвалу».

По мнению эксперта, действительно серьёзные тотальные санкции против России с тем, чтобы её обрушить, вводить не будут.

«Их не будет по многим причинам, включая боязнь того, как это может отразиться на глобальной экономике в принципе. Санкции, наверное, как-то будут ожесточаться в рамках давления. Но пока официальная ставка России находится на максималистском уровне для начала переговорного процесса, что логично с их стороны. И тут ключевой вопрос в том, как Брюссель и Вашингтон будут стараться продавить Россию и что сторговать», — резюмировал Пахалюк.