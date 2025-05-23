Заместитель министра обороны Азербайджана — командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим 1-й армией Сухопутных войск Турецкой Республики генералом армии Метином Токелем.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Была отмечена важность проведения совместных учений с применением современных технологических новшеств, направленных на повышение профессионального уровня и боевых навыков военнослужащих двух братских стран. Был обсужден и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Представители Турции также посетили Центр военных игр Военного научно-исследовательского института Национального университета обороны.

В ходе встречи, организованной в Центре, были представлены брифинги и проведены широкие обсуждения в целях обмена опытом.