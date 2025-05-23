Украина и США официально запустили Фонд восстановления, который является частью соглашения по полезным ресурсам.

Как сообщает министр экономики Украины Юлия Свириденко, Соединённые Штаты передали последнюю дипломатическую ноту, завершив все процедуры.

Взнос США будет осуществляться в виде военной помощи, в то время как Украина пожертвует половину поступлений от лицензий на добычу ископаемых.

Ранее украинские СМИ раскрыли детали договоров с США, которые киевский режим не обнародовал. Среди них пункт о том, что Киев не получит никаких распределений из общего фонда, если будут нарушены хоть какие-то условия договора по недрам.