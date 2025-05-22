В соответствии с планом подготовки на текущий год, в Академии беспилотных летательных аппаратов ВВС состоялась церемония выпуска специалистов по системам беспилотных летательных аппаратов «Orbiter 3HC».
Об этом информирует Минобороны Азербайджана.
Генерал-майор Намиг Байрамов поздравил выпускников от имени руководства Министерства обороны и пожелал им успехов в дальнейшей службе.
Следует отметить, что занятия на курсе проводились с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне и в ходе последних боевых операций.
Успешно завершившие курс получили сертификаты.