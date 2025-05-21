Казахстанский публицист Арман Шораев отреагировал на заявление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в котором тот назвал мигрантов потенциальными преступниками.

«К нам едут будущие уголовные преступники. Они нам нужны? Конечно, нет», — заявил руководитель Следкома, ссылаясь на утверждения о росте преступности в странах Центральной Азии.

В комментарии Minval.az Шораев отметил, что подобные шаги со стороны российских представителей власти свидетельствуют о шовинистском проявлении, которое получило широкое распространение на территории РФ.

«Конечно же, ни для кого не секрет, что власти Российской Федерации, в том числе такие ключевые фигуры, как Бастрыкин, давно заражены вирусом ксенофобии. Давно и неизлечимо. Горько слышать такие утверждения от людей, которых Путин наделил такой безграничной властью», — сказал Шораев.

Он считает, что странам Центральной Азии и Южного Кавказа стоило бы сделать из этого соответствующие выводы.

«Насколько мне известно, со следующего месяца в России будут применяться ограничения для граждан других государств. То есть, если ты хочешь попасть на территорию РФ, то тебе нужно заранее предупредить об этом, объясняя причину своего приезда. Считаю, что на сегодняшний день, конечно, это абсолютно недружественный шаг, продиктованный тем, что Россия насквозь пропитана великорусским шовинизмом и ксенофобией», — отметил общественный деятель.

По его словам, «у них давно нет места ни правам человека, ни каким-то конституционным нормам — в том числе и внутри самой России, а также в отношении своих же граждан».

«Считаю, что на самом деле это самоедская политика, которая ввергнет Россию в состояние хаоса. Мы уже видим, что в большинстве городов, где нет мигрантов, некому работать, некому подметать улицы и убирать повсеместные терриконы из мусора. На самом деле господин Бастрыкин и иже с ним стреляют себе в ногу. Это самоубийственная политика в наше время», — заключил Шораев.