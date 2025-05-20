Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что предприниматели, завозящие в страну иностранных рабочих, должны нести полную финансовую ответственность за их пребывание в стране.

«Они [бизнесмены] полагают, что без мигрантов мы погибнем. Хорошо. Тогда пусть полностью оплачивают их содержание», — заявил он.

По мнению Бастрыкина, срок пребывания мигрантов в России должен быть строго ограничен, а возможность привозить родственников — исключена.

«Обязательно заключение контракта. Не просто заехал, получил патент и пошёл неизвестно куда, а договор с конкретной организацией — с указанием вида деятельности и срока, не более одного года», — подчеркнул он.

«И по окончании срока — домой. Самое главное — никаких жен, мужей, бабушек, дедушек и детей. Он приезжает сюда работать. Всё остальное — за счёт предпринимателя».

Комментируя рост преступности в странах Средней Азии, Бастрыкин заявил, что «к нам едут будущие уголовные преступники».

«Они нам нужны? Конечно, нет», — сказал глава СК, добавив, что ему непонятно, «почему гражданам соседних стран не живётся на своей родине».