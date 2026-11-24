Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные американские чиновники в течение «безумных 48 часов» пытались восстановить репутацию главы Nvidia Дженсена Хуанга, отстранённого от руководства компанией. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, в минувшие выходные генеральный прокурор США Тодд Бланш сообщил Трампу и Вэнсу, что Хуанг не является ни объектом, ни фигурантом расследования Министерства юстиции. В ведомстве также не располагают доказательствами того, что бизнесмен нарушал закон или представляет угрозу национальной безопасности.

WSJ называет произошедшее беспрецедентной попыткой очистить репутацию предпринимателя, оказавшегося в центре громкого скандала.

Как отмечает газета, Nvidia на протяжении нескольких месяцев сотрудничала с Минюстом США в рамках расследований предполагаемой контрабанды передовых ИИ-чипов в Китай. В центре внимания оказались два клиента компании — Megaspeed International и Super Micro. Ранее Вашингтон включил Megaspeed и ряд других компаний в торговый чёрный список, запретив американским производителям поставлять им чипы и другие технологии.

Хуанг, возглавлявший Nvidia с момента основания, покинул пост 12 ноября на фоне шпионского скандала. Его заподозрили в отношениях с однофамилицей Элис Хуанг — гражданкой Китая, бывшим репортёром CCTV и экс-руководителем Megaspeed International. По данным The New York Times, американские спецслужбы считают её агентом китайской разведки. При этом Минюст США не подтверждал эти обвинения, а Пекин отрицал причастность к истории.

Сам бизнесмен признал факт измены, но не стал раскрывать личность женщины. Позднее The New York Times сообщила о его предполагаемых отношениях с подчинённой, а Reuters обнаружил информацию ещё об одной предполагаемой связи предпринимателя.