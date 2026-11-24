Депутат Милли Меджлиса Хикмет Мамедов заявил, что формирование новой системы отношений на Южном Кавказе, продвижение Армении к миру и перспективы реализации маршрута TRIPP обусловлены новыми реалиями, созданными Азербайджаном, и политической волей президента Ильхама Алиева.

Выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса, депутат прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа в связи с началом практической реализации маршрута TRIPP, в котором американский лидер выразил особую благодарность президенту Азербайджана. Мамедов отметил, что глава государства поделился этим текстом на своей странице в социальной сети X.

По словам парламентария, если рассматривать запуск маршрута вне исторического контекста отношений между странами региона и многолетних конфликтов, его можно воспринимать как обычный транспортный проект. Однако, по мнению Мамедова, значение TRIPP необходимо оценивать в контексте происходящих политических изменений, в том числе предстоящего конституционного референдума в Армении.

«Когда мы оцениваем запуск этого маршрута сегодня, особенно в контексте нового конституционного референдума, который пройдет в Армении, мы ищем архитектора. Кто создал эту новую систему отношений, формирующуюся на Южном Кавказе? Кто настоящий архитектор маршрута TRIPP? Кто побуждает Армению к миру? Кто приводит ее к позиции примирения? Кто выводит из Конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану? Как называется эта сила, эта воля? Мне кажется, мы знаем ответ на этот вопрос. Эта воля называется «Железный кулак»», – заявил депутат.

Он подчеркнул, что именно сила и решительность Азербайджана стали основой формирования новой реальности в стране и регионе в целом.