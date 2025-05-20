В Грузии — антиазербайджанская провокация. Небезызвестный Шалва Нателашвили, лидер Лейбористской партии Грузии, закатил очередную истерику — дескать, ему не разрешили посетить монастырский комплекс Кешикчидаг (Давид Гареджи).

Как уверяет Нателашвили, официальный Тбилиси пошёл на односторонние уступки Баку, передав часть территории в районе комплекса в обмен на экономические и энергетические преференции. Отдельные участки — в их числе башня Чичхитури и монастырь Удабно — в настоящее время, по заявлениям Нателашвили, оказались под фактическим контролем азербайджанской стороны, что трактуется как «оккупация части суверенной территории Грузии».

Шалва Нателашвили, выпускник аспирантуры Дипломатической академии МИД РФ, устраивает провокации вокруг монастыря Кешикчидаг уже не в первый раз. Именно его сторонники, напомним, устраивали «пешие марши» к этому монастырскому комплексу, провоцируя стычки с азербайджанскими пограничниками. Точно так же господин регулярно озвучивает антиазербайджанские обвинения при каждом удобном случае — от религиозных праздников до выборов. Всё на ту же тему — Давид Гареджи, как в Грузии называют Кешикчидаг.

Можно было бы представить, что у господина Нателашвили ну очень болит душа за старинный монастырский комплекс. Но власти Грузии постоянно призывают и напоминают: работа над делимитацией и демаркацией границы с Азербайджаном, включая тот участок, где расположен монастырский комплекс, продолжается, и ею лучше заниматься в тишине, не осложняя ситуацию провокационными вылазками. Тем более что паломников и священников в монастырский комплекс азербайджанские пограничники допускают.

Более того, на границе Грузии и Армении расположен ещё один старинный монастырь — Худжаби, который, как уже рассказывал Minval, захватила Армения. Причём армянские пограничники позволяют себе открывать огонь по грузинским журналистам, когда те пытаются подготовить репортаж о ситуации. Но почему-то здесь Шалва Нателашвили не торопится раздавать громкие интервью, устраивать марши, походы к границе и тем более провоцировать пограничников. То есть душа у Нателашвили болит, но как-то слишком уж выборочно.

Так чей же заказ выполняет глава Лейбористской партии Грузии?

Видеоистерику Нателашвили по понятной причине цитируют ереванские ТГ-помойки. Да и повод подгадить Азербайджану, особенно на чужом поле, армянская верхушка не упускает. Но куда примечательнее другое. В Грузии тему монастырского комплекса Кешикчидаг (или Давид Гареджи) педалируют в основном организации, в той или иной степени связанные с Россией. Например, получатели грантов от «Фонда Горчакова», действующего при российском МИДе.

И сегодня Шалва Нателашвили напомнил о себе на показательном фоне — практически сразу же после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался приехать в Москву на парад 9 мая. В Баку не стали молча терпеть российские выходки. А это и отказ принести внятные извинения и провести прозрачное расследование преступного головотяпства российской ПВО, которая на подлёте к Грозному сбила азербайджанский самолёт; и оскорбительная выходка против депутата парламента Азербайджана, который прибыл в Россию в составе официальной делегации, а его объявили «нежелательным лицом» и депортировали прямо в аэропорту — при том, что состав таких делегаций согласовывается заранее. Наконец, в Азербайджане не забыли ни самолёты с оружием, которые летели в Армению из России под видом «гуманитарной помощи» накануне и во время 44-дневной Отечественной войны, ни ракету «Искандер-М», запущенную по Шуше, ни прочие эпизоды открытого покровительства Кремля армянской агрессии. Вряд ли в Москве были не в курсе относительно собственного поведения. Скорее, здесь не ждали, что Азербайджан ответит — и ответит весьма унизительным для России способом. И теперь в Первопрестольной ищут способ «отвоспитывать» Азербайджан — так, чтобы это было достаточно ощутимо, но при этом не несло формальной ответственности. Запустить агентуру в Грузии и нанести тем самым удар по партнёрству Баку и Тбилиси — такая задумка в Москве могла показаться весьма удачной.

Только не учли, что из всей этой провокационной затеи слишком уж явно торчат «уши» Кремля. А в Баку, как и в Тбилиси, умеют делать выводы.