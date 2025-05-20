Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина по понятным причинам остаётся «темой дня». Подробности таких бесед по традиции не раскрываются, однако уже известно, что Трамп «говорил эмоционально и упомянул санкции», а Путин всё же произнёс словосочетание «прекращение огня». И политики по итогам этих телефонных переговоров уже заговорили о скором диалоге Украины и России — напрямую.

Что, в принципе, вполне логично: в любом случае сторонам конфликта надо договариваться самим. Понятно, что на пике переговорной активности Дональд Трамп воздерживается от резких эпитетов в адрес Владимира Путина и тем более подтверждает, что он доверяет президенту России — иначе переговоры вообще теряют смысл. Но означает ли это, что телефонный разговор Трампа и Путина открывает двери к скорому миру в Украине?

На первый взгляд, всё именно так и есть. И даже в Украине выражают готовность подписать соответствующий меморандум с Россией, а в России наконец-то заговорили о прекращении огня. Но, как всегда, «дьявол в деталях».

Понятно, что о прекращении огня в Кремле заговорили на фоне усилившегося международного давления, в основном со стороны европейских стран. Комбинация «доброго» (Трамп) и «злого» (Европа) полицейского, судя по всему, сработала. Ещё раз подтвердив знаменитую фразу про «пистолет и доброе слово». Но это — лишь первый этап переговоров, который очень уж напоминает стамбульский сценарий, где все вроде бы на всё согласны, но как дело доходит до конкретики — договориться не удаётся.

Трамп и Путин обговорили «общие контуры». Но дальше начинается конкретика, в том числе и самый сложный вопрос: условия прекращения огня. Во-первых, на какой срок будут прекращены боевые действия? Достаточно вспомнить, как Москва предлагала прекратить на три дня, когда в Киеве настаивали на 30-дневном прекращении огня. А во-вторых, и это самое сложное — на какой линии остановятся войска? Москва на переговорах в Стамбуле, напомним ещё раз, потребовала от Украины вывести войска с украинских же территорий — части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Да, российская делегация на переговорах в Стамбуле не обладала особыми полномочиями. Но в том, что Мединский излагал официальную позицию Кремля, сомнений тоже нет.

Теперь переговоры ведутся непосредственно с Путиным, у которого все полномочия, но это ещё как минимум не гарантия, что президент РФ пойдёт на уступки в вопросе территорий, которые Россия даже включила в свою конституцию. В США могут позволить себе не быть слишком уж настойчивыми в вопросе украинских территорий, но вот сама Украина дарить Москве собственные земли точно не станет. Решающее слово по-прежнему за ней.

И вот здесь уже возникает вопрос: как поведут себя в Вашингтоне, если переговоры опять провалятся? И опять по вине России? Нести имиджевые потери и изображать хорошую мину при плохой игре даже США могут лишь до определённого предела. А это значит, что настоящие итоги переговоров Трампа и Путина станут понятны уже в ближайшем будущем, и в официальный релиз они точно не войдут.