Израиль объявил о начале «широкомасштабной наземной операции» на севере и юге Газы. Это проходит в рамках объявленной операции «Колесницы Гидеона», говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В боевых действиях участвуют как действующие военнослужащие, так и резервисты. Сообщается, что за прошедшую неделю для поддержки наземных операций и срыва подготовки палестинского исламистского движения ХАМАС израильские военно-воздушные силы нанесли серию ударов, при этом были поражены более 670 объектов группировки.

С утра воскресенья в секторе Газа при израильских ударах погибли не менее 96 человек, еще более 140 получили ранения, говорится в сообщении местного Минздрава.

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