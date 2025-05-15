На освобождённых территориях Азербайджана на 1 мая обеспечено постоянное или временное проживание 43 144 человек. Об этом сообщает Госкомстат со ссылкой на данные Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В рамках программы «Великое возвращение» домой уже вернулись 3 464 семьи — всего 13 745 человек.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на территориях, освобождённых от оккупации, временно проживают 28 249 человек — в связи с восстановительными работами и профессиональной деятельностью.

Кроме того, 1 150 студентов Карабахского университета обучаются и живут в Ханкенди.