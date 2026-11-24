Депутат Милли Меджлиса Захид Орудж заявил, что обсуждение новой Конституции Армении имеет значение не только с точки зрения изменения Основного закона страны, но и определения её дальнейшей государственной идеологии, отношения к соседям и политического курса на будущее. По его словам, армянскому обществу предстоит сделать выбор между мирным сосуществованием с соседними государствами и сохранением территориальных претензий, которые на протяжении десятилетий приводили регион к конфликтам.

Выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса, депутат отметил, что представленный накануне в Армении проект новой Конституции следует рассматривать в более широком политическом контексте, поскольку Конституция является не просто юридическим документом, а основополагающим ориентиром государственного строительства.

«Вчера в Армении общественности был представлен проект новой Конституции. На самом деле речь идёт не только об изменении Основного закона, но и о переопределении государственной идеологии народа, национальных идей, отношения к соседям и пути дальнейшего развития», — сказал Орудж.

Он подчеркнул, что Конституция каждого государства представляет собой своего рода генеральный план государственного строительства, определяющий, ради каких целей объединяется нация, зачем создаётся государство и какое политическое наследие оно намерено передать будущим поколениям.

Говоря о предпосылках нынешнего конституционного процесса в Армении, Орудж обратился к событиям 1988 года, напомнив, что основным политическим лозунгом сотен тысяч людей, выходивших на площади Еревана, был «Миацум». По его словам, идеи, которые тогда звучали в армянском обществе, были связаны с территориальными претензиями к Азербайджану.

Орудж отметил, что в тот период слабость власти в Азербайджане способствовала тому, что миллионы армян поддержали закон оккупации. Однако, как считает парламентарий, победа Азербайджана в Отечественной войне стала переломным моментом не только в военно-политическом противостоянии, но и в отношении прежних идеологических установок Армении.

«Победа Азербайджана в Отечественной войне шесть лет назад стала также победой над Конституцией Армении и её основной национальной идеей. Теперь принятие в Ереване результатов этой победы означает освобождение народа от вражды, которую он культивировал на протяжении веков», — сказал он.

Депутат связал перспективы принятия новой Конституции с политическими процессами внутри Армении и результатами парламентских выборов, состоявшихся 7 июня 2026 года. По его словам, партия «Гражданский договор» получила на выборах 726 тыс. 819 голосов, что на 38 тыс. больше по сравнению с предыдущими результатами.

Орудж считает, что результаты голосования свидетельствуют о том, что, несмотря на поражение в войне, значительная часть армянского общества не поддерживает возвращение прежних политических руководителей и перспективу нового вооружённого противостояния.

По его мнению, теперь армянским гражданам предстоит выразить свою позицию не только относительно мирного соглашения с Азербайджаном, но и проекта новой Конституции, который должен определить политические и идеологические ориентиры страны.

«Теперь армянский народ должен голосовать за новую Конституцию и мирное соглашение наряду с правительством Армении. Избиратели уже не определяют, кто будет премьер-министром, а выражают отношение к тому, на основе какой идеи будет управляться государство», — заявил депутат.

Орудж также высказался о критике проекта Конституции в Армении, в частности о заявлениях оппозиционных сил, называющих документ «Конституцией Алиева». По его мнению, подобная риторика исходит от реваншистских сил, которые ранее извлекали политические выгоды из оккупации, а после утраты контроля над Карабахом пытаются препятствовать новому политическому процессу.

«Отказ от территориальных претензий не может рассматриваться как принятие Конституции другого государства», — отметил Орудж.

По словам парламентария, будущее Армении в нынешних условиях должно определяться не внешними центрами влияния, а решениями самого армянского общества. Он подчеркнул, что регион постепенно выходит из периода конфронтации, который в течение десятилетий был обусловлен Карабахским конфликтом, военным противостоянием и блокадой.

В этой связи депутат упомянул проект TRIPP, отметив, что одновременно с обсуждением конституционных изменений в Армении начался новый этап региональных коммуникационных и экономических перспектив. По его оценке, Южный Кавказ может перейти к периоду масштабного открытия, в котором транспортные связи, сотрудничество и мирное взаимодействие будут играть ключевую роль.

Орудж подчеркнул, что Азербайджан, в свою очередь, движется к восстановлению сухопутной связи с Нахчываном, что имеет стратегическое значение для региональной интеграции и транспортных возможностей.

«35 лет назад абсолютное большинство в Армении требовало захвата азербайджанских территорий. Сегодня Азербайджан движется к тому, чтобы восстановить сухопутную связь с Нахчываном. Выбор армянского общества между мирным соседством и идеологией территориальных претензий, ведущей к вечному уничтожению, определит его судьбу», — заявил депутат.

При этом он подчеркнул, что решение по новой Конституции должно приниматься непосредственно гражданами Армении, а результаты референдума не должны зависеть от влияния иностранных государств.

По словам Оруджа, процесс установления мира предполагает ответственность обеих сторон, а отказ от территориальных претензий, которые звучали на армянских площадях в 1988 году, должен стать окончательным.