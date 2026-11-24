Глава Nvidia Дженсен Хуанг вернулся в штаб-квартиру компании в Санта-Кларе после восстановления в должности гендиректора.

Сотрудники встретили его аплодисментами и скандировали его имя. Хуанг поблагодарил коллег за поддержку и извинился за пережитые ими потрясения.

«Это мой первый день на работе», – сказал он, добавив, что постарается стать «еще лучшим генеральным директором во второй раз».

Совет директоров Nvidia единогласно восстановил Хуанга в должности 23 ноября. Решение было принято спустя 11 дней после его ухода с поста на фоне публикаций о личных отношениях руководителя и расследования возможных угроз национальной безопасности компании.

Хуанг возглавляет Nvidia с момента ее основания в 1993 году.