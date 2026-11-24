Сотрудники полиции Марнеульского района Грузии задержали ранее судимого мужчину по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

По данным МВД Грузии, подозреваемый пообещал жителю Марнеульского муниципалитета за 11 тыс. лари (около $4 тыс.) добиться освобождения его сына из азербайджанской тюрьмы, якобы используя влиятельные связи.

Получив деньги, мужчина присвоил их.

Задержание произведено по решению суда. Возбуждено уголовное дело по статье 180 УК Грузии (мошенничество в крупном размере). Она предусматривает до 9 лет лишения свободы.