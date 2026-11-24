Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что пытался убедить президента Дональда Трампа прекратить давление на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью журналу New York.

Кушнер отметил, что испытывает сочувствие к Зеленскому, однако считает вредной привычку украинского лидера и его команды публично обсуждать достигнутые договорённости.

По словам Кушнера, он действует в интересах Украины и стремится содействовать завершению конфликта. Американский спецпредставитель предложил Зеленскому сосредоточиться на восстановлении страны после достижения договорённостей о прекращении боевых действий и получении надёжных гарантий безопасности.