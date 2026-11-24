Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа считает преждевременным сокращение дотаций Нахчывану в условиях, когда сухопутное сообщение с регионом остается ограниченным, а социально-экономические проблемы населения сохраняются. Он призвал правительство пересмотреть предусмотренное на 2027 год сокращение дотаций и рассмотреть возможность их увеличения для поддержки жителей автономии.

Выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса, депутат назвал одним из важнейших вопросов в отношениях Азербайджана и Армении начало реализации проекта TRIPP, подчеркнув необходимость не допустить препятствий для его осуществления в регионе.

По словам Мустафы, реализация проекта в ближайшие годы может способствовать достижению одной из главных стратегических целей Азербайджана – открытию сухопутного сообщения с Нахчываном, а также созданию прямой сухопутной связи с Турцией.

При этом парламентарий обратил внимание на нынешнее положение Нахчывана, отметив, что сухопутный маршрут пока не открыт, а перевозки через территорию Ирана в условиях складывающейся в регионе ситуации не обеспечивают желаемой стабильности.

В этой связи депутат выразил обеспокоенность сокращением предусмотренных в бюджете дотаций Нахчывану. Он отметил, что на следующий год объем дотаций составляет 198 млн манатов, что на 6,4% меньше показателя предыдущего года.

«Думаю, нам необходимо еще раз обдумать этот вопрос, поскольку улучшения ситуации пока нет. Предпринимаются серьезные инициативы для проведения реформ и оживления экономики региона, новые руководители также активно работают в этом направлении. Однако все вопросы в конечном итоге упираются в проблему дороги. Пока дорога не открыта, реализовать серьезные проекты на желаемом уровне невозможно», – заявил Мустафа.

Депутат подчеркнул, что в Нахчыване сохраняются социальные проблемы, в том числе связанные с безработицей. Он также обратил внимание на трудности, с которыми сталкиваются жители автономии при получении медицинской помощи в Баку.

По его словам, нехватка специалистов в отдельных сферах здравоохранения в Нахчыване вынуждает пациентов, в том числе людей с серьезными заболеваниями, приезжать в столицу. Однако расходы на авиабилеты для самих пациентов и сопровождающих их родственников зачастую становятся серьезным препятствием.

«Иногда люди даже отказываются от лечения, потому что не могут позволить себе купить билеты на самолет и приехать в Баку вместе с двумя-тремя сопровождающими для прохождения лечения», – отметил парламентарий.

Мустафа считает, что до открытия сухопутных маршрутов сокращать дотации Нахчывану нецелесообразно. Напротив, по его мнению, правительству следует рассмотреть дополнительные возможности для увеличения финансовой поддержки автономии, в том числе с целью облегчения доступа жителей к медицинским услугам.