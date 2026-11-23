Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) выявило в бакинском ресторане By Fateh Gənclik грубые нарушения санитарных норм, в том числе просроченные продукты и антисанитарию на кухне. Об этом сообщает пресс-служба АПБА.

Проверка прошла в заведении на улице Фатали хана Хойского в Наримановском районе. Инспекторы установили, что ресторан работал без обязательной регистрации в сфере пищевой безопасности, а сотрудники кухни нарушали технологическую последовательность приготовления блюд.

Кроме того, на складе обнаружили просроченные продукты питания и безалкогольные напитки, а персонал допускали к работе без медицинских осмотров.

По итогам проверки в отношении владельца составили административный протокол, а деятельность ресторана приостановили до устранения всех нарушений.

Изъятые образцы мясной продукции направили на лабораторную экспертизу.