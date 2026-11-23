На пленарном заседании Милли Меджлиса будет слушаться новый законопроект «О конфликте интересов». Он устанавливает ограничения для должностных лиц. Разработанный регламент должен побороть коррупцию и обеспечить прозрачность в решениях чиновников.

Как сообщает Minval, согласно документу, должностные лица не смогут заниматься предпринимательской, коммерческой и иной оплачиваемой деятельностью напрямую или через подставных лиц. Исключение предусмотрено лишь для научной, педагогической и творческой деятельности, а также для доходов от вкладов, ценных бумаг, ренты, роялти и аренды при условии, что такая деятельность не связана с исполнением служебных обязанностей.

Отдельные ограничения касаются чиновников, представляющих государство или муниципалитеты в органах управления юридических лиц. Им запрещается получать подарки от компаний, которые они представляют, приобретать доли, акции, имущество или имущественные права этих организаций, а также занимать в них оплачиваемые должности. Эти ограничения будут действовать и в течение двух лет даже после прекращения работы.

Законопроект также ограничивает участие должностных лиц и связанных с ними лиц в государственных закупках и муниципальных заказах. В частности, члены муниципалитетов, муниципальные служащие, их близкие родственники и компании, в которых они участвуют, не смогут участвовать в тендерах соответствующего муниципалитета или брать кредиты за счёт его средств либо под его гарантии.

В документе отдельно прописаны правила предотвращения конфликта интересов при принятии решений. Чиновникам запрещается участвовать в подготовке и принятии правовых и административных актов, заключении договоров, проведении проверок и осуществлении надзорных функций, если эти вопросы затрагивают их личные интересы. В таких случаях они должны заранее уведомить уполномоченных лиц и при наличии оснований отказаться от участия в рассмотрении вопроса.

Кроме того, проект устанавливает ограничения на переход чиновников между государственным и частным секторами. Так, бывший руководитель или член органа управления частной компании в течение двух лет после прекращения работы в ней не сможет от имени государственного органа принимать решения или заключать договоры, непосредственно связанные с деятельностью этой компании.

Особое внимание уделено подаркам и так называемому простому гостеприимству. После их принятия должностное лицо должно в течение трёх рабочих дней сообщить уполномоченным субъектам сведения о подарке, его стоимости, цели, дате и месте вручения, а также о лице, которое его предоставило. Если подарок создаёт конфликт интересов, уполномоченные структуры смогут принять решение о его возврате, а если это невозможно — о передаче на баланс соответствующего учреждения.

Законопроект также регулирует получение пожертвований государственными и муниципальными учреждениями. Их принятие будет возможно только с письменного согласия руководителя учреждения и на основании заключения ответственного подразделения по управлению конфликтом интересов. Рассмотрение обращения о пожертвовании должно занимать не более 20 рабочих дней. При этом средства пожертвований нельзя будет использовать для выплаты зарплат, премий или подарков сотрудникам. Учреждения также должны будут ежегодно до 15 января публиковать сведения о размере полученных за предыдущий год пожертвований и их дарителях.

Должностным лицам запрещается представлять интересы третьих лиц по вопросам, связанным с их служебной деятельностью, как во время пребывания на должности, так и в течение двух лет после прекращения полномочий. Также им нельзя будет заниматься рекламой или за вознаграждение публично высказывать мнение о предпринимателях, производимых или импортируемых ими товарах, работах и услугах.

Отдельные нормы касаются использования служебной информации и государственного имущества. Чиновникам запрещается использовать полученные в рамках работы сведения, в том числе охраняемую законом тайну, в личных интересах или в интересах третьих лиц. Этот запрет будет действовать и после прекращения служебных полномочий. Государственное и муниципальное имущество, включая транспорт, финансовые средства, средства связи и компьютерную технику, нельзя будет использовать в личных целях или для деятельности, не связанной с исполнением должностных обязанностей.

В Азербайджане планируют ввести дополнительные механизмы контроля. Согласно документу, контроль за соблюдением требований закона будет возложен на руководителей учреждений и специальные уполномоченные подразделения или должностных лиц. Для отдельных категорий чиновников соответствующие функции будут выполнять Комиссия по борьбе с коррупцией, дисциплинарные комиссии Милли Меджлиса и Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, а также определённые государственные структуры.

Уполномоченные органы должны будут проверять ежегодные декларации о личных интересах, рассматривать обращения должностных лиц и граждан, выявлять возможные конфликты интересов и принимать меры для их устранения. Кроме того, они будут анализировать сферы с повышенным коррупционным риском и организовывать обучающие мероприятия для сотрудников.

Проект предусматривает обязательное представление деклараций о личных интересах до назначения на должность или начала исполнения служебных обязанностей, а после назначения — ежегодно, не позднее 15 апреля. Форму декларации и порядок её подачи определит соответствующий государственный орган.

Если конфликт интересов возникает и должностное лицо не может самостоятельно его предотвратить, оно должно незамедлительно письменно уведомить уполномоченный орган. Если сделать это сразу невозможно, срок уведомления не должен превышать трёх рабочих дней. За несвоевременную подачу декларации без уважительной причины, а также за умышленное предоставление неполных или искажённых сведений проектом предусмотрен запрет.

Отдельно устанавливается, что должностным лицам запрещено оказывать влияние на принятие решений, правовых и административных актов или совершение иных действий, способных привести к конфликту интересов.

Основанием для проверки могут стать декларации о личных интересах, сведения о полученных подарках и оказанном гостеприимстве, финансовые данные должностных лиц, обращения граждан и организаций, информация от государственных учреждений, а также публикации в СМИ.

Перед назначением кандидата на должность уполномоченное подразделение должно будет в течение двух месяцев проверить, соблюдает ли он предусмотренные проектом ограничения и запреты. По итогам проверки руководителю учреждения представят письменное заключение. Для этого подразделение сможет запрашивать информацию у других государственных органов и юридических лиц, а также требовать документы и сведения от самого кандидата.

Если должностное лицо намерено занять дополнительную должность или начать внешнюю деятельность, оно должно будет предварительно обратиться за письменным заключением к уполномоченному субъекту.

На рассмотрение информации о возможном конфликте интересов отводится до 30 рабочих дней. Если нарушение подтвердится, могут быть применены различные меры: ограничение участия чиновника в принятии решений по конкретному вопросу, изменение его должностных полномочий, отстранение от выполнения отдельных обязанностей или перевод на другую должность.

Среди других предусмотренных мер — отчуждение активов, прекращение внешней деятельности или работы, ставшей причиной конфликта, ограничение доступа к соответствующей информации и изменение порядка контроля за деятельностью должностного лица. Если устранить конфликт другими способами невозможно, проект допускает увольнение чиновника с учётом положений законодательства о борьбе с коррупцией.

При этом до принятия решения по ситуации должностное лицо, сообщившее о вероятном конфликте интересов, должно временно прекратить исполнение своих служебных обязанностей в той части, которая связана с конфликтом. Соответствующее дело в случае необходимости передадут другому сотруднику.

Чиновники смогут получать конфиденциальные консультации

Проект также предусматривает право должностных лиц обращаться за конфиденциальными письменными консультациями по вопросам предотвращения конфликта интересов и коррупции.

Обратиться за разъяснениями можно будет, если чиновник предполагает наличие конфликта интересов, сомневается, допустимо ли принять подарок или проявление гостеприимства, либо считает, что подобный жест может повлиять на его беспристрастность. Такое обращение необходимо направить в течение трёх рабочих дней с момента, когда соответствующие обстоятельства стали известны.

Отдельная глава проекта посвящена устранению последствий конфликта интересов. Если должностное лицо получило имущество, привилегии или льготы в результате такой ситуации, оно должно будет добровольно вернуть их либо выплатить государству их стоимость.

В случае отказа имущество, привилегии, льготы или их стоимость могут быть принудительно и безвозмездно обращены в пользу государства на основании вступившего в законную силу судебного решения.

Отметим, что непосредственный контроль за соблюдением требований планируется возложить на руководителей учреждений и уполномоченные субъекты. Комиссия по борьбе с коррупцией будет изучать практику исполнения закона, вести статистику, обобщать информацию, разрабатывать предложения и рекомендации, а также информировать общественность.