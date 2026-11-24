Власти Ирана подвергли порке известную певицу Парсту Ахмади, а также четырех участников ее музыкальной группы и съемочной команды: каждый из них получил по 74 удара плетью.

Причиной наказания стало выступление Ахмади без хиджаба, сообщает ВВС.

По сообщению адвокатов, экзекуция прошла в городе Кум, где в 2024 году состоялся концерт, транслировавшийся в прямом эфире на канале певицы в YouTube и привлекший внимание властей. Тогда 29-летняя артистка выступила в платье с обнаженными плечами и с непокрытой головой.

В июне 2026 года уголовный суд в Куме признал женщину и еще восемь человек виновными в «оскорблении общественной нравственности» путем публикации «непристойных и неприличных материалов». Подсудимые отвергли обвинения.

Порка не была публичной. Как сообщил один из адвокатов осужденных, она состоялась в третьем отделении Управления по исполнению уголовных наказаний в Куме.

Помимо 74 ударов плетью, осужденным на два года запретили записывать видео- и аудиоматериалы, а также выезжать из страны.