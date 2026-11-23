Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина ежемесячно наносит российской армии потери в размере до 50 тысяч убитых и тяжелораненых военных.

Для сравнения Рютте напомнил о потерях США за 14 лет войны во Вьетнаме – тогда американская армия потеряла около 56 тысяч человек.