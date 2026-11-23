Азербайджанок больше не смогут вербовать для суррогатного материнства в Грузию. Как сообщают СМИ, власти Грузии решили запретить суррогатное материнство из-за риска торговли людьми и эксплуатации женщин.

По словам представителя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кирцхалии, соответствующий законопроект внесут в парламент в ближайшее время. Власти уже обсуждают инициативу с Грузинской православной церковью.

Кирцхалия объяснил, что главная причина подобного решения кроется в серьезных этических и правовых рисках, связанных с суррогатным материнством, в частности, с торговлей людьми, возможной эксплуатацией женщин и защитой прав детей. Политик отметил, что около 98 процентов клиентов суррогатных матерей в Грузии — иностранцы. Граждане страны пользуются такими услугами лишь в двух процентах случаев.

Власти Грузии признают, что запрет может навредить экономике страны. Однако, по его словам, финансовая выгода не оправдывает риски для женщин и детей. При этом в Грузии не собираются запрещать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Процедура останется доступной на прежних условиях.

Отметим, что в Азербайджане действует организованная группа, вовлекавшая женщин предложениями заработать на суррогатном материнстве. Как ранее сообщал Minval, в закрытых сообществах и на страницах соцсетей публикуются анонимные объявления. Женщинам предлагают выносить ребёнка за 30 тыс. манатов. Заинтересованные приглашаются к дальнейшему общению в директе, где посредники обещают объяснить все детали сделки.

Автор постов отмечает, что никакого обмана нет. Там же указывается, что для того, чтобы стать суррогатной матерью, женщине придется на время покинуть пределы Азербайджана. Вся процедура по зачатию, вынашиванию и сами роды осуществляются в Тбилиси. Суррогатной матери, выносившей чужого ребенка, обещают выплатить полагающуюся ей сумму после 35-ой недели беременности, то есть, когда риски родить мертвого ребенка минимальны.

Известно, что организаторы отдают предпочтение работе с женщинами в возрасте до 30 лет, у которых наиболее высока способность забеременеть при подсаживании плода. Женщина, пожелавшая стать сурогатной мамой, должна отправиться в Грузию и затем всю беременность провести там, пока не родится ребенок. Выезжать за пределы Грузии беременной категорически запрещается. При этом организаторы обещают взять на себя все расходы по оплате съемного жилья и медицинскому обследованию.

«До подсаживания плода мы предоставляем питание, а уже после продукты покупаются за ваш счет. Все остальное, то есть аренда съемного жилья, вроде хостела, обычно по четыре-пять девочек остаются вместе, затем расходы на поездку в больницу, покупку лекарств, коммунальные, интернет — все оплачивается компанией», — сказали корреспонденту в одной из таких компаний.

Личность тех, кто обращается за услугами сурматерей, неизвестна, о них нет никакой информации. Ею владеют только организаторы авантюрной схемы. Вся процедура носит конфиденциальный характер.

Между тем в Азербайджане нет закона, регулирующего суррогатное материнство. Хотя в Семейном кодексе фигурирует термин «суррогатная мать», конкретных норм нет и эти отношения здесь не развиты. Отметим, что в действующих «Правилах государственной регистрации актов гражданского состояния» Кабмина № 145 от 31 октября 2003 года имеется пункт (2.8.4), допускающий регистрацию детей, рожденных с помощью ЭКО и суррогатной матери, при определённых условиях. В частности, биологические родители (если они состоят в браке и имеют нотариально заверенный договор с суррогатной матерью) могут быть зарегистрированы как родители ребенка. Однако нет цельного механизма регулирования процесса суррогатного материнства.

В 2024 году в Азербайджане был подготовлен законопроект «О репродуктивном здоровье», который предполагает регулирование таких вопросов, как искусственное оплодотворение (ЭКО), донорство биоматериала и суррогатное материнство, но проект остался на стадии обсуждения. А вот в соседней Грузии, куда зовут будущих сурматерей, суррогатное материнство является легальным. При этом женщина не должна быть генетически связана с ребёнком. После того, как ребенок появится на свет, его передают биологическим родителям.

Процедура состоит из целого ряда этапов: медицинских, включающих тщательное обследование суррогатной мамы и биологических родителей, проведение программы экстракорпорального оплодотворения, ведение беременности и организацию родов; юридических, предполагающих подготовку и подписание договора, правовое сопровождение процедуры на всех ее этапах и оформление свидетельства о рождении малыша.