Мужчин, эвакуированных из Алешек Херсонской области Украины, призвали в армию на первом же блокпосте. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Сергей Козырь.

Украинский политик отметил, что беженцы попали на территорию Украины из Беларуси на единственном пункте пропуска в Волынской области. По его словам, на первом или втором блокпосту после перехода границы мужчины начали получать повестки на освидетельствование в военно-врачебных комиссиях.