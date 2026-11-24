Состояние Дженсена Хуанга за день увеличилось почти на $34 млрд после восстановления его в должности генерального директора компании Nvidia.

Об этом пишет журнал Forbes.

По итогам торгов в понедельник, 23 ноября, издание оценило состояние предпринимателя в $144 млрд, что на $33,9 млрд больше, чем до открытия рынка. Таким образом, в процентном отношении рост составил около 30%. Это стало возможным благодаря скачку цен на акции Nvidia на фоне новостей о возвращении Хуанга.

Скандал вокруг бизнесмена привел к резкому падению его состояния, из-за чего он покинул десятку самых богатых людей мира по версии Forbes, опустившись на 18-е место. В настоящее время предприниматель занимает 13-ю строчку рейтинга.