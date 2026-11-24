Власти южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто направили жителям острова Уллындо предупреждение об эвакуации из-за появления российских военных самолётов, однако отменили его спустя пять минут. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

По данным военных, российские самолёты ранним утром вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи над Японским морем, приблизились к острову Уллындо, а затем покинули её. Изначально власти предполагали, что воздушные суда принадлежат КНДР.

В ответ южнокорейские ВВС подняли в воздух истребители.

Подобные инциденты происходили и ранее. Неделей ранее Южная Корея, Япония и Тайвань сообщали о появлении двух российских военных самолётов в зонах идентификации их ПВО. Токио также заявил о нарушении воздушного пространства.

Кроме того, в июне Yonhap со ссылкой на JCS сообщало о кратковременном входе около десяти российских и китайских военных самолётов в зону идентификации ПВО Южной Кореи.