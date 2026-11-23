Бывшая ведущая телеканала ARB TV Ада Сулейман погибла в результате ДТП в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

Она возвращалась домой после празднования своего дня рождения в кругу близких.

Авария произошла в результате столкновения легкового автомобиля VOYAH с грузовиком. В ДТП погибли два человека — водитель Анар Керимов и пассажирка Ада Сулейманова.

По информации МЧС, тела погибших оказались зажаты в деформированном автомобиле. Спасатели извлекли их с помощью специального оборудования и передали соответствующим органам.

По факту проводится расследование.