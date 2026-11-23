Еврокомиссия представила проект 22-го пакета санкций против России, который предусматривает новые ограничения для банковского сектора, энергетики, криптовалют и российского «теневого флота». Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Брюссель предлагает включить в санкционные списки 60 банков и создать рабочую группу по вопросам ограничений в отношении криптовалют.

«Что касается «российского теневого флота», мы добавим более 70 судов в санкционные списки», – отметила она.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает распространить санкции на все танкеры, застрахованные в России, и расширить запрет на оказание услуг РФ в сфере энергетики.

В числе других мер – запрет на выдачу виз бывшим российским военнослужащим, ограничения на работу граждан стран ЕС в российских компаниях, а также на участие российских команд и спортсменов в соревнованиях на территории Евросоюза.

Отдельное внимание в новом пакете уделено борьбе с обходом уже действующих ограничений.

«Мы сфокусируемся на России, но также и на третьих странах, которые помогают России обходить наши санкции. Мы уделим этому большое внимание в новом пакете», – заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз рассчитывает объединить усилия с международными партнерами для борьбы с обходом ограничений.

Подготовка нового пакета заняла около двух месяцев. Теперь его принятие должны одобрить страны ЕС.