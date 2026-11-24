США рассматривают возможность возвращения своих военных в Сирию для подготовки сирийской армии, сообщает Reuters.

По данным агентства, Вашингтон обсуждает программу обучения сирийских военных разминированию и безопасной утилизации боеприпасов. Если ее одобрят, это станет первой американской учебной миссией такого рода в Сирии после смены власти в декабре 2024 года.

Однако инициатива сталкивается с юридическими препятствиями в США и скептицизмом некоторых представителей сирийской армии. В случае одобрения небольшая группа американских военных может вернуться в страну уже в следующем году.

К миссии также могут присоединиться представители примерно 15 союзных США государств, в том числе Великобритании, Франции, Германии, Австралии, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Стоимость программы оценивается примерно в $200 млн.