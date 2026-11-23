В Стамбуле развернули поиски льва после сообщений о его появлении в жилом районе Сарыер. Об этом сообщило издание Aykırı в соцсети Х.

Попавшего на камеры льва начали искать после того, как он попал на камеры в жилом квартале Ускумрукей. В публикации говорится, что «власти предупредили местных жителей о необходимости быть внимательными и соблюдать меры предосторожности».

По данным издания, животное зафиксировали не только камеры видеонаблюдения, но и тепловизоры. Откуда хищник мог появиться в жилом районе Стамбула и где идут его поиски, в сообщении не уточняется.