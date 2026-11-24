Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером показал архивные документы об участии деда Кушнера в антифашистском сопротивлении.

Об этом Кушнер сообщил в интервью журналу New York Magazine.

Во время беседы с Уиткоффом и Кушнером российский лидер продемонстрировал досье из государственных архивов, посвященное участию деда Кушнера в еврейском партизанском отряде, действовавшем в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси.

По словам Кушнера, он расценил этот жест Путина в качестве «тонкого намека» на то, что Москва и Вашингтон были союзниками в борьбе против нацистской Германии.